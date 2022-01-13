В сети опубликовали уникальные открытки с видами зимнего Киева в 1962 году

В сети опубликовали открытки 1962 года с видами зимнего Киева. В частности, это Софийская площадь и главный корпус университета имени Тараса Шевченко.

Уникальные изображения были размещены на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На них можно увидеть, как выглядели любимые места жителей и гостей столицы 60 лет назад.

"Зимний Киев на открытках, 1962 год", – говорится в сообщении.

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На опубликованных открытках можно узнать Софийскую площадь с памятником Богдану Хмельницкому на ней, Дом учителя, Октябрьский дворец со стороны Аллеи Героев Небесной сотни.

Кроме того, размещены изображения еще не восстановленных Золотых ворот, а также "Красный" корпус Национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Золотые ворота в Киеве были построены около 1024 года. На протяжении столетий они находились в разрушенном состоянии до реставрации в 1982 году.