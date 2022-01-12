В сети показали, как выглядели Золотые ворота в Киеве в 1950-х годах. Архивное фото

Золотые ворота в Киеве были построены примерно в 1024 году. На протяжении столетий они находились в разрушенном состоянии до реставрации в 1982 году.

Архивный снимок фортификационного сооружения был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел памятник архитектуры в середине ХХ века.

"1950-е года. Золотые ворота", – говорится в сообщении.

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На фото можно увидеть, что к тому времени от уникального строения остались только две стены.

Золотые ворота – главные ворота древнего Киева, памятник оборонной архитектуры Киевской Руси, одно из древнейших каменных фортификационных сооружений в Восточной Европе.

Наиболее вероятная дата постройки ворот 1017–1024 год.

Во время осады Киева войсками хана Батыя в 1240 году строение сильно пострадало и долгое время разрушалось. Только в 1982 году к празднованию 1500-летия Киева их реконструировали. Стоит отметить, что достоверных планов или изображения Золотых ворот не сохранилось.

В 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в мост имени Патона в Киеве стал первым в мире цельносварным путепроводом. Во время праздничного открытия в ноябре 1953 года сначала автомобили по нему поехали со стороны правого берега столицы.