В сети опубликовали уникальные открытки с видами Киева почти 70-летней давности. Фото

В 1954 году в магазины Киева в продажу поступила открытка с видами столицы Украины. Благодаря этому можно увидеть, как выглядел восстановленный после Второй мировой войны город.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Старый Киев" в социальной сети Facebook. Среди прочего, на фото восстановлен после взрывов Крещатик.

"Набор открыток 1954 года", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно узнать центры Киева, Крещатик, Софийскую площадь, Правительственный квартал и другие локации.

Напомним, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

На протяжении более чем 1500-летней истории Киев постоянно менялся к лучшему и отстраивался. Красоту столицы Украины пытались показать разными способами, в частности, в 1968 году это сделали с помощью кинохроники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев на протяжении своей истории постоянно менялся, развивался и увеличивался в размерах. Благодаря камерам фотолюбителей у нас есть возможность увидеть столицу, которой она была в 1910-х годах.

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