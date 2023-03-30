В сети показали, каким был Киев в 1968 году в объективе кинохроники. Архивное видео

На протяжении более чем 1500-летней истории Киев постоянно менялся к лучшему и отстраивался. Красоту столицы Украины пытались показать разными способами, в частности, в 1968 году это сделали с помощью кинохроники.

Видео дня

Уникальное видео было опубликовано на странице сообщества "Группа 1900-1999 года. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город 55 лет назад (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Чрезвычайно положительное и светлое видео Киева 1968 года", – говорится в подписи к видео.

Благодаря работе документалистов мы можем рассмотреть, какими зелеными были Крещатик и смежные улицы, как выглядел старый фонтан на Майдане Незалежности, как цветут сирени в Ботаническом саду имени Гришко. Кроме того, можно увидеть, как отдыхали киевляне, в частности, на Трухановом острове.

Напомним, во второй половине 1950-х в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда Украинская паляница, продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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