В сети опубликовали одно из первых фото Киева, сделанное в 1852 году

В 1852 году неизвестный энтузиаст сделал одну из первых фотографий Киева. Было запечатлена Андреевская церковь и одноименный спуск.

Старый снимок был опубликован на странице сообщества "History Ukraine" в социальной сети Twitter. Можно увидеть, как выглядела эта локация 170 лет назад.

"Вид на Андреевскую церковь с Подола. 1852-й год. Одна из первых фотографий Киева", – говорится в сообщении.

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На опубликованном снимке можно увидеть, что в те времена Андреевский спуск еще практически не был застроен, а также рассмотреть как выглядел Подол в середине ХІХ века.

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