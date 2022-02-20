В сети показали, как выглядела улица Крещатик в Киеве в 1870-х годах. Уникальное фото

В 1870-х годах улица Крещатик в Киеве в основном была застроена 2- или 3-этажными зданиями. С самой высокой точки этой столичной местности можно было увидеть Софийский собор.

Старый снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как как выглядела эта локация около 150 лет назад.

"Крещатик 1870-х годов", – говорится в сообщении.

На фото можно заметить, что центральная улица столицы тогда была плотно застроена.

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