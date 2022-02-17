В сети показали, как выглядела Арсенальная площадь в Киеве в начале 1900-х годов. Фото

До 1919 года Арсенальная площадь в Киеве называлась Никольской. Ее последнее переименование произошло в 1993 году, когда она получила современное название.

Уникальный снимок опубликовали в Telegram-канале Киев Исторический. Можно рассмотреть, как выглядела эта локация около 120 лет назад.

"(На фото – Ред.) 1900-е годы - 2018 год", – говорится в сообщении.

Благодаря снимку можно сравнить, как изменилась площадь за эти годы. В частности, в начале ХХ века здесь ездили трамваи, а в наше время – троллейбусы и автобусы.

Видео дня

Арсенальная площадь – площадь в Печерском районе города Киева, местность Печерск. Расположена между улицами Михаила Грушевского, Московской и Ивана Мазепы.

Площадь возникла, вероятно, в XVIII веке. Частично расположена на засыпанном овраге Пропасть. Именовавшаяся Никольская площадь — здесь начиналась Никольская улица (нынешняя улица Ивана Мазепы), позже — Арсенальная площадь.

В середине XIX века на площади были сооружены Никольские ворота – основной въезд в Новую Печерскую крепость. С марта 1919 называлась площадь Революции, с 1964 года — площадь Героев Арсенала. Современное название – с 1993 года.

Напомним, урочище Русановка в Киеве когда-то принадлежало киевским монастырям. Сегодня здесь находится жилой массив, а сама местность известна, как "Киевская Венеция".

В 1979 году улицы Киева утопали в зелени, а в парке Тараса Шевченко росли розы. Между прочим, в те времена на Софийской площади возле памятника Хмельницкому еще существовала клумба.

Ранее OBOZREVATEL показал, как затопило бульвар Тараса Шевченко в Киеве после дождя в 1977 году.