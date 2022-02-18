В сети показали, как выглядел детский самолет-кинотеатр на Севастопольской площади в Киеве. Фото

В Соломенском районе Киева в 1980 годах работал уникальный детский кинотеатр "Орленок". Он располагался в когда-то стоявшем на Севастопольской площади самолете Ан-10.

Старый снимок опубликовали в Telegram-канале Киев Исторический. Можно рассмотреть, как отдыхала столичная детвора 39 лет назад.

"Детский кинотеатр "Орленок" в самолете (Ан-10) на Севастопольской площади. Весной 1979 года он был установлен как авиапамятник. Фото 1982 года", – говорится в сообщении.

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Как отметил портал "Киев от прошлого до будущего", к сожалению, уже в конце 1980-х годов кинотеатр перестал работать, а сам самолет находился в плохом состоянии. В ноябре 1993 года его подожгли.

Весной авиапамятник был демонтирован и перевезен в Жуляны, где его в последствии утилизировали.

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