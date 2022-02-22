В сети показали, как выглядел НСК "Олимпийский" в Киеве с высоты птичьего полета в 1955 году. Фото

В 1955 году НСК "Олимпийский" в Киеве был окружен плотным кольцом деревьев. Самое спортивное сооружение находилось среди холмов, которые, на сегодняшний день, не сохранились.

Старый снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как как выглядела эта локация 67 лет назад.

"Панорама центрального (Олимпийского – Ред.) стадиона с высоты. Фото Г. Логвина. 1955 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как сильно изменился стадион и местность вокруг него за эти годы.

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Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" – универсальное спортивное сооружение в Киеве, главная арена Украины.

Здесь проводят домашние матчи футбольные клубы "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк) и национальная сборная страны. Он вмещает 70 050 зрителей.

Напомним, до 1919 года Арсенальная площадь в Киеве называлась Никольской. Ее последнее переименование произошло в 1993 году, когда она получила современное название. В нашем материале можно увидеть, какой была локация более ста лет назад.

В Соломенском районе Киева в 1980 годах работал уникальный детский кинотеатр "Орленок". Он располагался в когда-то стоявшем на Севастопольской площади самолете Ан-10.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как выглядела улица Крещатик в Киеве в 1870-х годах. Уникальное фото можно посмотреть, перейдя по ссылке.