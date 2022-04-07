В разрушенной Бородянке бойцы ГСЧС спасли маленького котенка. Фото

В Бородянке Киевской области продолжаются разбор разрушенных зданий. Во время поисковых работ бойцы ГСЧС нашли маленького котенка.

Об это сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Животное с благодарностью прижалось к спасателю.

"Бородянка. Есть жизнь. И будет победа", – говорится в сообщении.

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Напомним, после освобождения Бородянки Киевской области было установлено, что российские оккупанты фактически уничтожили город. Враг расстреливал мирных жителей, не позволяя им эвакуироваться в безопасное место.

В поселок под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей.

Добавим, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.

Как сообщал OBOZREVATEL, пиротехники продолжают работы по разминированию Киевской области. В среду, 6 апреля, специалисты обнаружили и обезвредили 1022 взрывоопасных предмета.