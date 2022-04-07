В Буче из-за отсутствия света и газа местные жители готовят еду на костре. Видео

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.

Об этом сообщили в социальных сетях. Город продолжают восстанавливать после обстрелов войск страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Буча, люди готовят еду на улице, так как сейчас в городе нет коммуникаций, их нужно восстанавливать в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно рассмотреть, что во дворах жилых домов горят костры, на которых местные жители готовят себе еду. При этом в зданиях вокруг не горит свет.

Напомним, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона и утилизации неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В частности, это снаряды, которые остались в уничтоженной технике оккупантов, и мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты, отступая, заминировали большое количество объектов инфраструктуры. В частности, в жилых домах пиротехники находят так называемые "растяжки".