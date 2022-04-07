Спасатели со всей Украины едут разбирать завалы в Бородянке: глава Киевской ОВА показал новые фото из разрушенного города

В поселок Бородянка под Киевом со всей страны едут сотрудники ГСЧС для того, чтобы разбирать завалы домов и искать под ними людей. За месяц, который поселок был под оккупацией, захватчики буквально стерли его с лица земли.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он также показал новые фото из Бородянки, разрушенной российскими оккупантами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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В первый день завалы разбирали 50 спасателей, сегодня их будет работать втрое больше.

"После Бучи, Ирпеня, Гостомеля мы думали, что готовы ко всему. Но Бородянка…Это самое ужасное, что приходилось видеть", – сказал Кулеба.

Напомним: инфраструктура Бородянки во время боевых действий была практически полностью уничтожена – этот населенный пункт испытал, наверное, самые серьезные разрушения на территории Киевской области. О количестве жертв судить еще рано, но уничтоженные бомбежками высотки указывают на то, что погибших будет много.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденная от оккупантов Бородянка Киевской области разрушена до основания. В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерии и ракетных ударов.