Бородянка почти полностью разрушена оккупантами, город закрыт. Видео и фото

Четыре дня назад был освобожден поселок Бородянка Киевской области. После месяца оккупации рашисты не оставили от него практически ничего.

Российские оккупанты расстреливали безоружных людей и не давали вывезти их из-под обстрелов. Об ужасах оккупации рассказал Георгий Ерко, и.о. председателя Бородянского поселкового совета.

"Первые дни, когда проходили колонны, они расстреливали мирных жителей, расстреливали жилые дома. Не обращая внимания на то, что по ним никто не открывал огня. У нашей территориальной обороны были только автоматы. Но они расстреливали и дома, и жителей", - рассказал Ерко.

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В самом начале, когда бородянцы пытались выехать из поселка на собственных автомобилях, российские оккупанты открыли по ним огонь из автоматов. Тогда появились первые погибшие – 8 жителей поселка.

Позже россияне будут стрелять по людям не только из автоматов, но и из более тяжелого вооружения. И будут бомбить уютный поселок с воздуха.

"Первый авиационный удар пережил именно наш поселок. Были сброшены бомбы на 9-ти этажные дома. И те люди, которые находились в подвалах, оказались заживо погребены. Мы сразу пытались откопать их. Была объявлена воздушная тревога. Затем пошли снова колонны, танки, БТР - и стреляли по тем машинам и людям, которые пытались откопать людей. Мы обращались к ним в письменном виде - раскапывать они не разрешили", - вспоминает Ерко.

Сколько человек до сих пор похоронены под завалами многоэтажек - пока не может сказать никто.

"Далее был оккупирован наш городок. При оккупации никаких зеленых коридоров на освобождение и вывоз людей никто нам не давал. Так называемый "зеленый коридор", когда мы впервые его добились, существовал не с 9:00 до 15:00, а 1 час 20 минут. Мы эвакуировали около 400 человек из дома-интерната. Но при эвакуации нам никто не помогал. Мы, люди, ГСЧСники и заходившие из дома-интерната... Через час и 15 минут автобусы вынуждены были уехать", - говорит поселковый голова.

"При заезде на территорию сотрудники ГСЧС были раздеты, людей брали на мушку, таким образом запугивая их и не давая возможности поработать, как должно быть", - добавляет он.

Последующие попытки эвакуировать мирных жителей провалились: вокруг Бородянки шли бои.

"Только на третий раз мы смогли доехать до тех населенных пунктов, откуда людей смогли эвакуировать... Громкоговорители не давали, ходить по улице не давали. Связи в Бородянке не было уже около 10 дней. Как известить людей, что едут их освобождать — мы не знали, поэтому на свой страх и риск посылали смельчаков, которые просто бежали по улице и кричали, что идет эвакуация. А когда началась эвакуация на Гомель в Беларусь — люди уже не знали, то ли забирают их на Гомель, то ли их будут везти на нашу маменьку-Украину", - вспоминает Ерко.

4 дня назад поселок был деоккупирован. Здесь до сих пор находят тела убитых украинцев.

"Уже 4 дня мы достаем погибших здесь героев на нашей территории. Работает штаб. Ведутся работы по разминированию, потому что многие дома заминированы. И есть уже один несчастный случай: человек, который пытался разминировать — подорвался", - говорит поселковый голова. .

В Бородянке работают 3 спецгруппы по разминированию. Налаживаются работы по восстановлению линий электроснабжения. Протяженность разрушенных линий измеряется километрами. Для восстановления будут привлечены специалисты из других областей. Восстанавливают также газоснабжение, так как многие газопроводы среднего и низкого давления перебиты.

Разрушена вся инфраструктура. Специалисты ищут дома, которые еще можно восстановить. Продолжаются работы по восстановлению связи. А по улицам стали ходить патрули: они отлавливают мародеров.

После пережитого Бородянка исцелится не скоро. Но в том, что исцеление будет – здесь не сомневаются.

"Я думаю, что если нам помогут, а мы все едины - то мы победим и разруху, и голод. Гуманитарная помощь поступала и поступает отовсюду. Сегодня мы пытаемся обеспечить все села и поселки продовольствием", - рассказал Ерко.

А Генеральный Штаб ВСУ показал миру, что увидели украинские военные, когда зашли в освобожденный от оккупантов пристоличный поселок.

"Бородянка после освобождения от российских оккупантов. 5 апреля 2022 года. Киевская область. Большой фоторепортаж", - подписали фото в Генштабе.

Описание:

Стертая с лица земли российскими оккупанами Бородянка, 5 апреля 2022 года.

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

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Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Описание:

Зрівняна російськими окупантами з землею Бородянка, 5 квітня 2022 року

Источник:

Генеральний Штаб ЗСУ

Alt:

Напомним, Зеленский рассказал о зверствах оккупантов и 300 убитых в Буче: По словам главы государства, в Бородянке убитых россиянами украинцев может быть еще больше.

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