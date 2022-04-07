На Киевщине 6 апреля обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов: где работали саперы

Пиротехники продолжают работы по разминированию Киевской области. В среду, 6 апреля, специалисты обнаружили и обезвредили 1022 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Всего с начала с работ по расчистке территорий было обследовано 45 гектар территорий.

"6 апреля проведено обследование территорий в городе Буча, пгт Бородянка, селах Лукьяновка, Лукаши и Плоское Броварского района, в селах Белогородка и Стоянка Бучанского района, селе Козаровичи и автодороги "Киев – Житомир". Было проверено 7,1 га территории, 45 объектов и 14 км дорог, где пиротехники обнаружили и обезвредили 1022 взрывоопасных предмета", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС уточнили, что всего с начала работ было обследовано около 45 га территории, 250 объектов и 66,8 км автомобильных дорог, где обнаружено и обезврежено 6883 единиц взрывоопасных предметов.

Напомним, в Киевской области пиротехники продолжают работы по разминированию территории региона и утилизации неразорвавшихся боеприпасов российских оккупантов. В частности, это снаряды, которые остались в уничтоженной технике оккупантов и мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области российские оккупанты, отступая, заминировали большое количество объектов инфраструктуры. В частности, в жилых домах пиротехники находят так называемые "растяжки".