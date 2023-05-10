В пещерах Киево-Печерской лавры проведут реконструкцию: когда начнут работы

После окончания работы специальной комиссии на территории Киево-Печерской лавры в пещерах, где хранятся мощи, будет проведена реконструкция. Затем будет решаться вопрос о возобновления монашеской жизни для тех, кто отказался от УПЦ МП.

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Об этом рассказал глава Государственной службы этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, передает издание "Великий Киев". Весь комплекс национального заповедника будет возвращен в собственность государства.

"Обследуют (комиссия Минкульта. – Ред.) корпус за корпусом. Мы помним, как на лаврских храмах висели объявления "Здесь за раскольников и униатов не молятся". Сейчас этого, слава богу, нет. Осталось, чтобы специалисты дообследовали, приняли в государственную собственность. А потом после определенной реконструкции – потому что там есть необходимость реконструкции, например, пещер, – будет решено, как будет продолжаться монашеская жизнь", – уточнил Еленский.

Напомним, в столице, впервые с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ, для посетителей открыли Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской лавры. Во время воздушной тревоги можно будет укрыться в укрытии, расположенном на первом этаже сооружения.

Стоит добавить, что 29 марта представители УПЦ МП должны окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. Но они продолжают находиться на территории национального заповедника.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная комиссия Минкультуры обнаружила, что в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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