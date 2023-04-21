В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП использовала старинную дверь как мишень для бросания ножей. Видео

В Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины. На территории Национального заповедника продолжает работать специальная комиссия (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Что оставляет после себя "русский мир" и его поклонники – последствия говорят сами за себя. На видео – помещение охраны, которым пользовались УПЦ МП. Своими глазами можете увидеть наручники на дверях. Древние двери XVIII века, которые использовались как мишень для бросания ножей. Об этом сообщил и.о.директора заповедника "Киево-Печерская лавра "Максим Остапенко", – рассказали в пресс-службе.

Стоит добавить, что раньше, время проверок, в зданиях, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО и которыми пользовалась УПЦ МП, комиссия обнаружила, что там много грязи, лежат легковоспламеняющиеся вещи и нет пожарной сигнализации.

Напомним, что на территории Национального заповедника все еще находятся представители Московского патриархата. Они должны были окончательно покинуть монастырь еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице правоохранители задержали четырех активных участников столкновений на территории Киево-Печерской лавры, проникших в опечатанное помещение. Им сообщили о подозрении в хулиганстве.

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