Впервые с начала войны: Большая лаврская колокольня Киево-Печерской лавры открыта для посетителей

В столице, впервые с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ, для посетителей открыли Большую лаврскую колокольню Киево-Печерской лавры. Во время воздушной тревоги можно будет спрятаться в укрытии, которое находится на первом этаже постройки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального заповедника. Территория Лавры доступна желающим ежедневно с 10:00 до 18:00.

"С 1 мая Большая лаврская колокольня Киево-Печерской лавры впервые за время войны откроется для посетителей. Во время воздушной тревоги посетители могут спуститься в укрытие, расположенное на первом этаже колокольни", – рассказали в пресс-службе.

В Национальном заповеднике напомнили, что Большая лаврская колокольня – один из визуальных символов столицы Украины. Подняться вверх можно, преодолев более 200 ступенек, и с высоты птичьего полета (60 м) насладиться великолепной панорамой Киева.

"С колокольни открывается величественный пейзаж на живописный Днепр. В XIX веке путешественники свидетельствовали, что в ясную погоду из дальновидной трубы можно видеть с верхнего яруса лаврской колокольни Козелец, Переяслав, Васильков и окрестности на расстоянии не менее 150 километров", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, специальная комиссия Минкультуры обнаружила, что в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.

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