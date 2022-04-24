В освобожденной от оккупантов Буче состоялась Пасхальная служба. Фото

В освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области состоялась Пасхальная служба. Ее провели в храме Святого апостола Андрея Первозванного.

Об этом сообщили в социальных сетях. Город постепенно возвращается к нормальной жизни.

"В храме Святого апостола Андрея Первозванного в Буче состоялась Пасхальная служба", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что жители Бучи пришли на праздничную службу, а также освятили свои пасхальные корзины.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, страна просит у Бога только одного – мира и процветания.

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Отметим, накануне в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения. Уже в полночь первой Благодатный огонь встретила Волынь.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и украинцев с Пасхой. Он выразил уверенность, что страна победит в войне с оккупантами и будет жить свободной.