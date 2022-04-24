Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и украинцев с Пасхой. Он выразил уверенность, что страна победит в войне с оккупантами и будет жить свободной.

Об этом глава КГГА написал в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил защитников Украины за их ежедневный подвиг.

"Киев – древний и современный, сердце Украины – создан добром. И всегда был под защитой светлых сил! Добро все равно победит то беспощадное зло, что пришло в Украину! В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина победит и будет жить свободной и успешной. В этот день мы шлем поддержку всем украинцам, страдающим войной, с которой пришла к нам россия. И особую благодарность защитникам Украины. Я желаю всем победы, мира и добра. Верьте в Украину! Мы все преодолеем! Христос воскрес!", – написал Кличко.

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Отметим, накануне в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения. Уже в полночь первой Благодатный огонь встретила Волынь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, страна просит у Бога только одного – мира и процветания.