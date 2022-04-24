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В Украину привезли Благодатный огонь: святыню встретили на Волыни и в Одессе. Фото

Марина Лисничук
Общество
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В Украину привезли Благодатный огонь: святыню встретили на Волыни и в Одессе. Фото

В предпасхальную субботу, 23 апреля, которую называют Великой, в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения.

Уже в полночь на Пасху первой Благодатный огонь встретила Волынь, сообщают "Волынские новости" в Telegram-канале. Позже была Одесса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что событие было во многом историческим. Ведь каждый год огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставляют в нашу страну самолетом, но в этом году из-за войны его привезли по суше.

Благодатный огонь в Украине приняла делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом.

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"Христос Воскрес!", – приветствовал он собравшихся, получив огонь.

Первой в Украине Благодатный огонь встретила Волынь

Далее в сопровождении патрульной полиции его увезли в храмы Волыни, чтобы местные жители смогли принести чудо в свои дома. Кроме того, патрульные из Киевской области повезли огонь дальше по церквям в Украине

Волынская делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом встретила огонь из Иерусалима

Так, одной из первых его получила также Одесская епархия Украинской православной церкви. Кроме священнослужителей, самую большую святыню для православных людей встретил мэр города Геннадий Труханов.

В Одессе встретили Благодатный огонь

Уже утром 24 апреля к ней смогли прикоснуться другие верующие среди украинцев в своих регионах.

Напомним, что церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Вынесение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь, по традиции, передают верующим и представителям христианских конфессий, развозящих его по миру.

По преданию, если свет не взойдет – это означает конец света. В этом году чудо свершилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Воскресения Иисуса Христа – Пасху. Из-за войны, военного положения по всей стране и комендантского часа, верующих призывали присоединяться к богослужениям онлайн.