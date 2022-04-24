В Украину привезли Благодатный огонь: святыню встретили на Волыни и в Одессе. Фото

В предпасхальную субботу, 23 апреля, которую называют Великой, в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения.

Уже в полночь на Пасху первой Благодатный огонь встретила Волынь, сообщают "Волынские новости" в Telegram-канале. Позже была Одесса (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что событие было во многом историческим. Ведь каждый год огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставляют в нашу страну самолетом, но в этом году из-за войны его привезли по суше.

Благодатный огонь в Украине приняла делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом.

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"Христос Воскрес!", – приветствовал он собравшихся, получив огонь.

Далее в сопровождении патрульной полиции его увезли в храмы Волыни, чтобы местные жители смогли принести чудо в свои дома. Кроме того, патрульные из Киевской области повезли огонь дальше по церквям в Украине

Так, одной из первых его получила также Одесская епархия Украинской православной церкви. Кроме священнослужителей, самую большую святыню для православных людей встретил мэр города Геннадий Труханов.

Уже утром 24 апреля к ней смогли прикоснуться другие верующие среди украинцев в своих регионах.

Напомним, что церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Вынесение Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь, по традиции, передают верующим и представителям христианских конфессий, развозящих его по миру.

По преданию, если свет не взойдет – это означает конец света. В этом году чудо свершилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля христиане восточного обряда отмечают праздник Воскресения Иисуса Христа – Пасху. Из-за войны, военного положения по всей стране и комендантского часа, верующих призывали присоединяться к богослужениям онлайн.