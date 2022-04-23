В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Видео и все подробности

В Иерусалиме в храме Гроба Господня снизошел Благодатный огонь. Свидетелями таинства стали миллионы людей по всему миру.

Видео удивительного свидетельства воскресения Христа появилось в сети. Его можно было наблюдать онлайн.

Ежегодно миллионы христиан по всему миру ожидают восхождения Благодатного огня в субботу накануне Пасхи. Вынос Благодатного огня из Кувуклии – небольшой часовни в храме Гроба Господня - символизирует воскресение Иисуса Христа и его приход в земной мир во время празднования Пасхи.

Ежегодно церемония восхождения Благодатного огня объединяет представителей разных церквей. Как правило, ее проводят служители Иерусалимской, Коптской, Сирийской православной церкви, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Видео дня

Считается, что год, когда Благодатный огонь не снизойдет на землю, станет последним для человечества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в части областей Украины отменили комендантский час на Пасху.

Однако, учитывая, что в России заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь - не исключено, что верующих, которые пойдут в церкви, подстерегает опасность. Поэтому правоохранители призвали верующих быть бдительными в праздничный день - и воздержаться от пребывания в местах скопления людей.