Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: мы просим у Бога великой благодати, чтобы наступил мир. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, страна просит у Бога только одного – мира и процветания.

Соответствующее заявление глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Политик записал праздничное обращение в Софийском соборе в Киеве. Поздравление заканчивается такими словами:

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отметим, накануне в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения. Уже в полночь первой Благодатный огонь встретила Волынь.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев, кремлевский диктатор Владимир Путин посетил церковную службу по случаю Пасхи. Примечательно, что как раз накануне одного из самых важных праздников для всех христиан, войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по Одессе.