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В одном из сел Киевщины по улицам бегают два страуса. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Одного из страусов жители села назвали Гуком

В Здвижевке Киевской области по местным полям и улицам бегают два страуса. Одного из них жители населенного пункта назвали Гук.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пользователь Александр Попенко. Возможно, остальных птиц съели военные страны-агрессора.

"На ферме выжили только два страуса после того, как россияне около месяца базировались в Здвижевке. В селе и вокруг него был большой военный лагерь. Похоже, что других страусов россияне съели", – говорится в сообщении.

Одного из страусов жители села назвали Гуком.
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Возможно, остальных птиц съели военные страны-агрессора.
Страусы в поисках еды бегают по полям и улицам села.
Во время российской оккупации только две птицы смогли выжить.

Попенко опубликовал снимки одного из страусов сообщив, что эту птицу местные называют Гуком, так как "он гукает".

"Теперь Гук одиноко ходит по огородам между русскими окопами", – резюмировал Попенко.

Напомним, в Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого оставили хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области столичные правоохранители нашли и спасли изнеможенную собаку породы кане-корсо. Якобы пса на улице оставили хозяева, которые эвакуировались в безопасное место.