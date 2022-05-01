В одном из сел Киевщины по улицам бегают два страуса. Фото

В Здвижевке Киевской области по местным полям и улицам бегают два страуса. Одного из них жители населенного пункта назвали Гук.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пользователь Александр Попенко. Возможно, остальных птиц съели военные страны-агрессора.

"На ферме выжили только два страуса после того, как россияне около месяца базировались в Здвижевке. В селе и вокруг него был большой военный лагерь. Похоже, что других страусов россияне съели", – говорится в сообщении.

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Попенко опубликовал снимки одного из страусов сообщив, что эту птицу местные называют Гуком, так как "он гукает".

"Теперь Гук одиноко ходит по огородам между русскими окопами", – резюмировал Попенко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области столичные правоохранители нашли и спасли изнеможенную собаку породы кане-корсо. Якобы пса на улице оставили хозяева, которые эвакуировались в безопасное место.