В Буче спасли собаку, которая, несмотря на голод продолжала охранять квартиру. Видео

В Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого оставили хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру.

Об этом сообщили в социальных сетях. Животное накормили и забрали в безопасное место (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Оставшаяся без хозяев собака, несмотря на голод, охраняла квартиру. Истощенного пса в полуразрушенном доме Бучи обнаружили волонтеры из Зоопатруля. Собака лаяла и не пускала посторонних в квартиру, но ее накормили и спасли", – говорится в сообщении.

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Добавим, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области все еще не восстановлено газо- и электроснабжение. Из-за этого местные жители вынуждены готовить еду во дворах на костре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области продолжаются разбор разрушенных зданий. Во время поисковых работ бойцы ГСЧС нашли и спасли маленького котенка.