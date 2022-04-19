На Киевщине полицейские спасли породистого пса, которого бросили хозяева. Фото и видео

В Киевской области столичные правоохранители нашли и спасли изнеможенную собаку породы "Кане-корсо". Якобы животное на улице оставили хозяева, которые эвакуировались в безопасное место.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. О брошенном псе правоохранителям сообщили неравнодушные жители Киевщины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В одной из волонтерских интернет-групп появилась информация о том, что по улицам одного из поселков Броварского района бегает собака, которую покинули хозяева во время эвакуации. Кинологи столичного главка сразу отреагировали и не оставили животное в опасности.

Видео дня

"Мы не могли оставить Арчи умирать голодной смертью, сердце кроется от одной этой мысли. Никогда не смогла бы подумать, что можно так просто покинуть своего друга, частичку семьи – собаку, за которую ты должен нести ответственность. Поэтому я позвонила своему руководителю с просьбой временно оставить ее в нашем центре и оказать необходимую помощь в ветклинике, с которой мы сотрудничаем уже семь лет", – рассказала полицейский кинолог.

На данный момент пес находится в специализированной клинике, где получает необходимую ветеринарную помощь.

Как только Арчи полностью поправится, он с радостью будет ждать новых ответственных хозяев, которым подарит свою любовь и верность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого оставили хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру.