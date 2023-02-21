В метро Киева временно нельзя приобрести бумажные QR-билеты: как рассчитаться за проезд

В Киевском метрополитене во вторник, 21 февраля, произошел технический сбой. В результате в вестибюлях станций временно невозможно приобрести бумажные QR-билеты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Остальные способы оплаты работают.

"По техническим причинам на станциях метро продажа бумажных QR-билетов приостановлена. Специалисты КП "ГИОЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

Транспортная карта;

Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";

Бесконтактная банковская карта;

Мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства!", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, генподрядчик продолжает строительство линии столичного метро в сторону Виноградаря. Но работы идут по учету сегодняшних реалий.

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