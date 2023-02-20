В Киевском метрополитене рассказали о дальнейшей судьбе строительства подземки на Виноградарь

Генподрядчик продолжает строительство линии столичного метро в сторону Виноградаря. Но работы идут с учетом сегодняшних реалий.

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Об этом рассказал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский, передает ТСН. Город продолжает жить в условиях военного времени.

По его словам, с начала полномасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ против Украины и введения военного положения генподрядчик "Киевметрострой" сообщил о невозможности продолжения работ по строительству подземки на Виноградаре, поэтому они были остановлены. Но сейчас их уже возобновили.

"Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все причастные к строительству во время воздушной тревоги должны находиться в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на возникающие в результате войны трудности, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", – уточнил Брагинский.

Напомним, ранее в КГГА объяснили, почему в Киеве на некоторых станциях метро не открыли вторые выходы.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о запрете проезда поездов Киевского метрополитена через мосты во время воздушной тревоги принималось из соображений безопасности. В это время пассажиры должны быть защищены и находиться в укрытиях.

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