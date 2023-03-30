newspaper
img

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП накричали и обругали главу комиссии Минкульта. Видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
7,6 т.
Верующие УПЦ МП накричали на главу комиссии Минкульта

В Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, верующие Московского патриархата накричали и обругали главу комиссии Минкульта Марианну Томин. Кроме того, они преследовали чиновницу по улицам столицы.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Одна из "верующих", кричавших на главу комиссии, – пропагандистка УПЦ МП Виктория Кохановская (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, глава комиссии Минкульта и директор Департамента культурного наследия Марианна Томин вместе с другими членами комиссии прибыла в Киево-Печерскую лавру. Ее сразу же окружили верующие УПЦ МП, среди которых наиболее активной была Виктория Кохановская, которая под видом правозащитницы занимается провокациями относительно ПЦУ.

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП накричали и обругали главу комиссии Минкульта. Видео

Верующие начали кричать на чиновницу и оскорблять ее, после чего члены комиссии решили не провоцировать конфликт и покинули территорию заповедника. По словам Томин, в соответствии с планами, комиссия будет работать в течение трех месяцев, но пока они не могут попасть в помещение, потому что оно закрыто изнутри.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта. На месте находятся правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!