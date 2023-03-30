В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ МП накричали и обругали главу комиссии Минкульта. Видео

В Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, верующие Московского патриархата накричали и обругали главу комиссии Минкульта Марианну Томин. Кроме того, они преследовали чиновницу по улицам столицы.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Одна из "верующих", кричавших на главу комиссии, – пропагандистка УПЦ МП Виктория Кохановская (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, глава комиссии Минкульта и директор Департамента культурного наследия Марианна Томин вместе с другими членами комиссии прибыла в Киево-Печерскую лавру. Ее сразу же окружили верующие УПЦ МП, среди которых наиболее активной была Виктория Кохановская, которая под видом правозащитницы занимается провокациями относительно ПЦУ.

Верующие начали кричать на чиновницу и оскорблять ее, после чего члены комиссии решили не провоцировать конфликт и покинули территорию заповедника. По словам Томин, в соответствии с планами, комиссия будет работать в течение трех месяцев, но пока они не могут попасть в помещение, потому что оно закрыто изнутри.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре в четверг, 30 марта, возле одного из храмов начали собираться верующие УПЦ МП, не желающие допускать туда членов комиссии Минкульта. На месте находятся правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что комиссия Минкульта оценивает сохранность культурных ценностей.

29 марта епископ УПЦ Московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители российской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители.

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