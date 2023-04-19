В Киево-Печерской лавре произошли стычки: неизвестные повредили роллеты и проникли в опечатанное Минкультом помещение. Видео

В Киево-Печерской лавре в среду, 19 апреля, произошли столкновения. Неизвестные повредили роллеты помещения, опечатанного комиссией Министерства культуры Украины.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По окончании работы комиссии помещение было опечатано. В какой-то момент неизвестные повредили ролеты, на которых была печать. В настоящее время правоохранители документируют событие, а действиям лиц, причастных к этому, будет дана правовая оценка", – рассказали в пресс-службе.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что после повреждения роллет, неизвестные зашли в помещение.

Добавим, что в пресс-службе Министерства культуры подтвердили информацию о происшествии и отметили, что обратились с заявлением в полицию.

"По состоянию на сейчас неустановленные лица, образовавшие скопления после завершения работы Комиссии, совершают откровенное нарушение общественного порядка. О чем и.о. генерального директора подал соответствующее заявление в правоохранительные органы", – сообщили в Милнкульте.

Напомним, что на территории Национального заповедника все еще продолжают находиться представители Московского патриархата. Они должны были окончательно покинуть монастырь еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. За правопорядком следят полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре представители специальной комиссии Минкульта продолжают работать и осматривать имущество Национального заповедника. В зданиях, внесенных во Всемирное наследие ЮНЕСКО, много грязи, лежат легковоспламеняющиеся вещи и нет пожарной сигнализации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!