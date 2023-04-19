Мусор, грязь и многочисленные нарушения: в Минкульте рассказали о проверке в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской Лавре представители специальной комиссии Минкульта продолжают работать и осматривать имущество Национального заповедника. В зданиях, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО много грязи, лежат легковоспламеняющиеся вещи и отсутствует пожарная сигнализация.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Чтобы попасть внутрь, приглашали специалистов, которые открывали закрытую дверь.

"Комиссия МКИП в Лавре продолжает работать. Ею был осуществлен обзор 3-х памятников (2 национального, 1 местного значения). А именно – имущества корпуса 37, 37-а, 38 – галерея в Ближние пещеры, колокольня на Ближних пещерах, вход в галерею Ближних пещер", – рассказал Ткаченко.

По его словам, двери зданий были закрыты, с помощью технических средств специалисты открыли их и обеспечили нормальную работу членов комиссии.

"Указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков применения арендатором противопожарных мер не зафиксированы", – подчеркнул Ткаченко.

На опубликованных министром фото можно увидеть последствия хозяйствования УПЦ МП в помещениях Киево-Печерской лавры. В частности, это грязь и горы старых вещей.

Следует добавить, что на территории Национального заповедника все еще продолжают находиться представители Московского патриархата. Они должны были окончательно покинуть монастырь еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений. За правопорядком следят полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили расторгнуть все договоры, которые город заключил с УПЦ МП. В частности, это касается аренды коммунального имущества и земельных участков.

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