В Киево-Печерской лавре продолжила работу комиссия Минкульта: верующие УПЦ МП заявили о "штурме" и "взломе" помещений. Фото и видео

В Киево-Печерскую лавру в понедельник, 11 июля, утром снова прибыла комиссия Минкульта для того, чтобы проверить и опечатать корпуса монастыря. На месте работали полицейские, которые обеспечивали правопорядок, верующие и монахи УПЦ МП заявили о якобы "штурме" и "взломе" помещений.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Представители московского патриархата должны были окончательно покинуть территории Заповедника еще 4 июля (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киево-Печерской Лавре сегодня неспокойно с самого утра. У корпусов изыскивались границы полиции. Комиссия Минкульта пытается проверить корпуса и опечатать их. А верующие УПЦ МП в свою очередь заявляют о "штурме" и "взломе" корпусов и церковного магазина", – говорится в сообщении.

Как стало известно OBOZREVATEL, конфликтных ситуаций на территории заповедника зафиксировано не было. Находившиеся на месте происшествия полицейские обеспечили правопорядок.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Кроме того, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" на территории Нижней лавры опечатала 3 корпуса: №70, №71, №69. Отмечается, что пока представители Лавры и Минкульта не завершат свою работу, посторонним лицам не будет предоставлен доступ на эту территорию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!