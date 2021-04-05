В Киеве транспорт заработал по спецпропускам: что происходит в маршрутках и метро. Фото и видео

Марина Лисничук Жизнь столицы 09:40, 5.04.2021 Обновлено: 09:43, 5.04.2021

В Киеве с понедельника, 5 апреля, начал действовать локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом и увеличения госпитализаций. Новые карантинные правила среди прочего затронули работу общественного транспорта – в нем людям разрешено ездить исключительно при наличии специального проездного удостоверения.

OBOZREVATEL проверил, что происходило в столице на остановках и в транспорте, придерживались ли горожане ограничительных мероприятий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Утром 5 апреля троллейбусы и трамваи в Киеве в большинстве ехали почти пустыми, а в некоторых были переполнены пассажирами только на сидячих месяцах. Тогда как в маршрутках иногда людей пускали в салон, даже не спрашивая о наличии пропусков.

Локдаун в Киеве

Скопление людей наблюдалось как на остановках наземного общественного транспорта, так и возле станций метро. В последних часть входов перекрыли, возле них дежурят правоохранители. Там случались и незначительные конфликты – киевляне высказывали возмущение не только новыми правилами проезда в транспорте, но и неорганизованностью этого процесса со стороны властей.

Локдаун в Киеве

Многие предприятия до сих пор не смогли оформить через Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) соответствующие спецпропуска. Люди пытались воспользоваться транспортом только при наличии справок с работы, однако их не пускали.

Локдаун в Киеве

В то же время иногда правоохранители выявляли среди пассажиров тех, кто пытался воспользоваться поддельным спецпропуском.

Киевлянка пыталась воспользоваться поддельным спецпропуском (вверху)

Напомним: мэр Киева Виталий Кличко 2 апреля показал, как выглядят спецпропуска на общественный транспорт. Он уточнил, что это не проездной билет и за проезд платить нужно. К тому же необходимо иметь с собой документ об удостоверении личности.

Локдаун в Киеве

По его словам, порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА. Всего будет выдано до 400 тысяч таких документов.

Локдаун в Киеве

Во время локдауна в Киеве пообещали не уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. На маршрутах столицы должны курсировать 1130 его единиц. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства. Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику.

Локдаун в Киеве
Локдаун в Киеве
Люди в очереди на сдачу теста на наличие COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве 5 апреля начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Столица закрыла все школы и детские сады, ограничила работу общественного транспорта и позволила работать заведениям общественного питания только на вынос. О том, что запрещено в городе – читайте в материале.

  • Многие киевляне поддержали решение КГГА о локдауне. В то же время жители столицы не понимали, как по новым правилам добраться на работу тем людям, которые обязаны ежедневно ходить на работу.

  • Ранее в КГГА предоставили инструкцию, как получить спецпропуск для транспорта Киева во время локдауна.

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