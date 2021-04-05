У Києві транспорт запрацював за спецперепустками: що відбувається в маршрутках і метро. Фото й відео

У Києві з понеділка, 5 квітня, почав діяти локдаун через зростання захворюваності на коронавірус і збільшення госпіталізацій. Нові карантинні правила серед іншого зачепили роботу громадського транспорту – в ньому людям дозволено їздити винятково за наявності спеціального проїзного посвідчення.

OBOZREVATEL перевірив, що відбувалося у столиці на зупинках і в транспорті, чи дотримувалися містяни обмежувальних заходів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Що відбувається у маршрутках і метро Києва

Зранку 5 квітня тролейбуси й трамваї в Києві в більшості їхали майже пустими, а в деяких були переповнені пасажирами лише на сидячих місяцях. Тоді як у маршрутках подекуди людей пускали до салону, навіть не запитуючи про наявність перепусток.

Локдаун у Києві

Скупчення людей спостерігалося як на зупинках наземного громадського транспорту, так і біля станцій метро. В останніх частина входів перекрили, біля них чергують правоохоронці. Там траплялися і незначні конфлікти – кияни висловлювали обурення не тільки новими правилами щодо проїзду в транспорті, а й неорганізованістю цього процесу з боку влади.

Локдаун у Києві

Багато підприємств досі не змогли оформити через Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) відповідні спецперепустки. Люди намагалися скористатися транспортом лише за наявністю довідок із роботи, проте їх не пускали.

Локдаун у Києві

Подекуди правоохоронці виявляли серед пасажирів тих, хто намагався скористатися підробленою спецперепусткою, заходячи до метро. Поїзди столичного метрополітену цього дня курсували майже порожніми.

Киянка намагалася скористатися підробленою спецперепусткою (вгорі)

Локдаун у Києві

Локдаун у Києві

Локдаун у Києві

Ціни на таксі злетіли

Водночас через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі в Києві злетіли в 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи, виходячи з підвищеного попиту.

Ціни на таксі в Києві злетіли в 2-4 рази

Внаслідок цього киянам пропонують заплатити 450-800 грн за поїздки, які ще декілька днів тому обходилися в 180-250 грн. Наприклад, поїздка від метро "Академмістечко" до "Хрещатика", яка на метро б зайняла 22 хвилини, а на авто приблизно пів години, обійдеться щонайменше в 437 грн, хоча в звичайний день коштувала б не більше 180 грн.

Ціни на таксі в Києві злетіли

Найпопулярніші служби таксі пропонують:

Uber – 437 грн;

Bolt – 481 грн;

Uklon – 445 грн.

Ціни на таксі в Києві злетіли

Затори й ДТП

Через обмеження роботи громадського транспорту в Києві на зупинках зібралися натовпи людей, а на дорогах утворилися затяжні затори. Крім цього, зранку 5 квітня в столиці також трапилася низка ДТП.

Зокрема, аварії відбулися на проспекті Героїв Сталінграда, проспекті Соборності, пр. Миколи Бажана, вулиці Набережно-Рибальській, вул. Маршала Малиновського, вул. Оноре де Бальзака, вул. Андрія Малишка, Набережному шосе.

Затори в Києві

Одразу три ДТП трапилися на проспекті Романа Шухевича, дві – на пр. Перемоги й одна на площі Героїв Бреста. Також через чотири аварії на Великій окружній дорозі авто застрягли в тягучці. Водночас на виїзді з Києва біля метро "Бориспільська" велися дорожні роботи, що теж сприяло заторам.

Затори в Києві

Нагадаємо: мер Києва Віталій Кличко 2 квітня показав, як виглядають спецперепустки на громадський транспорт. Він уточнив, що це не проїзний квиток і за проїзд платити потрібно. До того ж необхідно мати із собою документ про посвідчення особи.

За його словами, порядок отримання перепусток розміщено на офіційному сайті КМДА. Всього буде видано до 400 тисяч таких документів.

Локдаун у Києві

Під час локдауну в Києві пообіцяли не зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. На маршрутах столиці мають курсувати 1130 його одиниць. Вони працюють із наповненням 50% від технічної характеристики транспортного засобу. Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком.

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