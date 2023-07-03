В Киеве начали укреплять стены многоэтажки, где взорвался газ. Фото

В Днепровском районе Киева специалисты приступили к работам по укреплению многоэтажки, в которой 22 июня произошел взрыв газа. В настоящее время установлены специальные конструкции между разрушенными этажами.

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Об этом сообщили издания Радио Свобода. Еще предстоит сделать вывод, можно ли восстановить здание для дальнейшей эксплуатации.

"В Киеве укрепляют многоэтажку, где взорвался газ", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, что специалисты установили специальные металлические конструкции между разрушенными этажами, чтобы не допустить обрушения части дома.

Напомним, в Киеве ночью четверга, 22 июня, начался сильный пожар в многоэтажке у станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, погибли три человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве житель дома, в котором 22 июня произошел взрыв, провоцировал конфликты с правоохранителями и спасателями, а также вел себя агрессивно. Во время задержания он укусил одного из полицейских.

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