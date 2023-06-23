В Киеве житель дома, где произошел взрыв, провоцировал конфликты со спасателями, а затем укусил полицейского. Видео

В Киеве житель дома, в котором 22 июня произошел взрыв, провоцировал конфликты с правоохранителями и спасателями, а также вел себя агрессивно. Во время задержания он укусил одного из полицейских.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правонарушителя доставили в районное управление полиции, проводится проверка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчина, проживающий в доме (где произошел взрыв. – Ред.) провоцировал конфликты с жителями, работниками ГСЧС и полиции, вел себя агрессивно. Чтобы предотвратить возможное негативное развитие событий, правоохранители быстро среагировали на действия киевлянина и задержали его. Во время этого он укусил полицейского – степень повреждения пока неизвестна, впрочем, это не помешало одеть на нарушителя наручники", – рассказали правоохранители.

В пресс-службе добавили, что утром полицейские-психологи работают на месте происшествия с местными жителями, в частности, доводя до них информацию о том, почему опасно входить в дом самостоятельно. Проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве ночью четверга, 22 июня, начался сильный пожар в многоэтажке у станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом.

По предварительной информации, погибли три человека, на месте продолжаются поисковые работы.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Днепровском районе Киева. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа.

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