В Киеве раздался взрыв в жилом доме, начался масштабный пожар: на месте ищут людей. Фото и видео

В Киеве в ночь на четверг, 22 июня, в одном из домов начался сильный пожар, перед этим местные жители слышали громкий взрыв. По предварительным данным, в квартире произошла утечка газа, есть пострадавшие.

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По данным корреспондента OBOZREVATEL, взрыв было слышно около 3:30 на левом берегу столицы. Тревогу в это время в Киеве не объявляли, взрыв не связан с вражескими обстрелами.

Пожар начался в 16-этажном доме недалеко от станции метро "Черниговская".

Rанал "Реальный Киев" с ссылкой на местных жителей сообщил, что, скорее всего, взорвался газовый баллон.

На место поехали кареты скорой помощи и спасатели. На обнародованных в сети кадрах видно, что в доме разрушено несколько этажей, взрывом снесло как минимум несколько квартир.

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что по предварительным данным, из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах. Возгорание на площади 150 м.кв. Пожар ликвидируется.

Также по его словам, на месте ищут людей.

По оперативной информации разрушены 5 квартир. Двух человек удалось спасти, поиски пострадавших продолжаются.

В ГСЧС уточнили, что в Днепровском районе по улице Малышко произошел взрыв в 16-этажном жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая получила ожоги головы и конечностей.

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