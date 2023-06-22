Взрыв в многоэтажке в Киеве: Кличко сообщил о двух погибших, продолжаются поисковые работы

Спасатели продолжают разбирать завалы в доме, где ночью, 22 июня, произошел взрыв. По предварительной информации погибли два человека, на месте продолжаются поисковые работы.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Впоследствии эксперты представят вывод, пригодно ли здание для дальнейшей эксплуатации (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня после 3:00 произошел взрыв. Шесть квартир разрушены. Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", – рассказал Кличко.

По его словам, из поврежденных квартир спасли 18 человек. В общем, эвакуировали людей из всех домов дома. Поисково-спасательные работы продолжаются, причины взрыва выясняются специалистами.

Кроме того, Кличко уточнил, что город уже определил два интерната в Днепровском районе для временного проживания людей из поврежденного дома.

"Сейчас ведутся работы по разбору завалов – все службы на месте, работают. В этом доме 126 квартир. Через некоторое время эксперты смогут сказать пригодный ли дом для дальнейшей эксплуатации, повреждены несущие конструкции или нет. Это чуть позже. Чуть позже мы сможем назвать причина взрыва – это может быть газ, может быть взрывчатка. То есть – ждем экспертную оценку", – резюмировал мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ночью четверга, 22 июня, в одном начался сильный пожар в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", перед этим местные жители слышали громкий взрыв. В результате происшествия был поврежден многоэтажный жилой дом.

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