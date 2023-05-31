В Киеве создали большую цветочную композицию, посвященную главной ягоде Херсонщины. Фото

В Голосеевском районе Киева появилась новая цветочная композиция, посвященная Херсонской области. Коммунальщики, в частности, собрали и создали конструкцию с цветами в виде арбуза.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП УЗН Голосеевского района столицы. Увидеть клумбу можно на Лыбидской площади.

"Пышнобокий и краснощекий арбуз", – подписали фото коммунальщики.

Так, с помощью стальных конструкций специалисты создали "ягодку" и клумбу, на которой высадили цветы в форме арбузных ломтиков.

Для создания цветника "Дары Херсонщины" высадили 7 тысяч бегоний, две тысячи пилей и 3,5 тысячи цветов колеуса, которые вырастили в теплицах предприятия. Любоваться арбузом можно будет до осени – коммунальщики будут подстригать композицию, чтобы она держала форму.

Напомним, в Днепровском районе Киева высадили новое патриотическое цветочное панно – "Вперед к победе!" Его можно увидеть возле станции метро "Левобережная". В Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева появилась цветочная инсталляция, посвященная герою Украины Дмитрию Коцюбайлу "Да Винчи". Площадь цветника составляет 35 квадратных метров.

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