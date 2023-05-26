В Киеве высадили цветочное панно, посвященное Дмитрию Коцюбайлу "Да Винчи". Фото

В Печерском районе Киева появилась цветочная инсталляция, посвященная герою Украины Дмитрию Коцюбайло "Да Винчи". Площадь цветника составляет 35 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Панно можно увидеть на склоне возле станции метро "Зверинецкая" (бывшая "Дружбы Народов").

"Цветочное панно изображает Дмитрия Коцюбайла с позывным "Да Винчи" – командира 1 ОМБ "Волки Да Винчи" ВСУ. Рядом с его профилем изображен волк. Дмитрий был первым добровольцем, которому прижизненно присвоили звание "Герой Украины". 7 марта 2023 он погиб боях за Бахмут", – говорится в сообщении.

По словам коммунальщиков, для создания цветника посадили тагетес, цинерарию, агератум, ирезине, очиток, альтернатеру. В общей сложности почти 15 тысяч растений, а также использована мраморная крошка, как фон для рисунка. Площадь установки – 35 кв. м.

Отметим, что в прошлом году на этом месте была инсталляция, созданная в честь отдельного отряда специального назначения "Азов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева высадили новое патриотическое цветочное панно – "Вперед к победе!" Его можно увидеть возле станции метро "Левобережная".

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