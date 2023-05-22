В Киеве камера зафиксировала нарушительницу комендантского часа, которая воровала высаженные у подъезда цветы. Видео

В Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло на улице Викентия Беретти (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Рубрика "Герои нашего района". Улица Беретти, половина второго ночи, комендантский час... Какая-то гадость ходит и вырывает посаженные у подъезда цветы", – говорится в сообщении.

На опубликованной в сети записи можно увидеть, что событие произошло ночью, 21 мая, в 1:22. Неизвестная женщина подошла к одной клумбе с цветами, вырвала их и положила в сумку. После этого она подошла еще к одной и снова сделала тоже самое. Потом гражданка быстро пошла в сторону улицы, с которой она пришла.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева высадили новое патриотическое цветочное панно – "Вперед к победе!" Его можно увидеть возле станции метро "Левобережная".

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