В Киеве появилось патриотическое цветочное панно "Вперед к победе": где увидеть красоту. Фото и видео

В Днепровском районе Киева высадили новое патриотическое цветочное панно – "Вперед к победе!". Его можно увидеть возле станции метро "Левобережная".

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Об этом сообщили в пресс-службе КП по УЗН Днепровского района столицы. Для создания композиции коммунальщикам понадобилось меньше недели (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Около 9 тысяч цветов на площади более 60 квадратных метров "вырисовали" цветочное панно "Вперед к победе!" на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная". Хороших и спокойных выходных, несгибаемые украинцы!", – пожелали в пресс-службе.

На цветнике изображена девочка, которая шагает к победе по уничтоженным танкам врага, а в руках держит украинский флаг. Для создания панно специалисты высадили цветы бегонии, агератума, колеуса, бархатцев, альтернативы, цинерарии, а также использовали инертные материалы.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева появилась цветочная композиция, посвященная украинским защитникам. Коммунальщики высадили тысячи растений в виде надписи "ВСУ".

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