В Киеве снова разрисовали бюсты советских военных деятелей: требуют убрать. Фото

В Печерском районе Киева неизвестные снова разрисовали бюсты советских военных деятелей. Событие произошло в парке "Вечной славы".

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Почему эти объекты до сих пор не декоммунизированы, неизвестно.

Так, в парке "Вечной славы" неизвестные снова обрисовали бюсты установленных здесь советских военных деятелей. В частности, Сидора Ковпак аи Алексея Федорова. Активисты оставили на постаментах "долой каца***па", "позор" и другие. По словам нашего журналиста, на двух бюстах надписи уже начали смывать.

Стоит добавить, что ранее в Печерском районе Киева неизвестные облили краской и расписали словами "палач", "оккупант", "чекист" бюсты советских партизан в парке "Вечной славы".

Напомним, в Шевченковском районе Киева действует неофициальный Музей декоммунизации, экспонаты которого собирали из всех районов столицы. В частности, здесь существует целое "кладбище" бюстов Ленина.

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет рассмотрел вопрос о лишении советского генсека Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Киева". За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

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