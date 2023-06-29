В Киеве бюсты советский партизанам облили краской и расписали словами "палач", "оккупант". Фото

В Дарницком районе Киева неизвестные облили краской и расписали словами "палач", "оккупант", "чекист" бюст советских партизан. Событие произошло в парке "Партизанской славы".

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Об этом сообщил телеканал "Киев". Почему эти объекты до сих пор не декоммунизированы, неизвестно.

"В парке "Партизанской славы" неизвестные облили краской и расписали словами "палач", "оккупант", "чекист" бюсты советских партизан", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что краской облили, в частности, бюст Сидора Ковпака (на постаменте надпись – "оккупант") и Алексея Федорова (надпись на постаменте – "чекист").

Напомним, в Шевченковском районе Киева действует неофициальный Музей декоммунизации, экспонаты которого собирали из всех районов столицы. В частности, здесь существует целое "кладбище" бюстов Ленина.

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский городской совет рассмотрел вопрос о лишении советского генсека Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Киева". За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

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