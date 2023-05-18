Минкульт лишил охранного статуса два советских памятника в Киеве: известны подробности

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта. В столице продолжается процесс декоммунизации.

"Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве предложили демонтировать бюсты российских деятелей культуры и науки на станции метро "Университет". Вместо них хотят установить бюст выдающихся украинцев. Электронный опрос продлится до 24 мая.

В столице предложили переименовать проспект Воздухофлотский в Противовоздушную оборону. По мнению инициатора этого предложения, таким образом можно будет отметить защитников неба Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева начали рассмотрение петиции по демонтажу памятника российскому поэту Александру Пушкину. Монумент находится в Шевченковском районе столицы.

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