В Киеве существует целое "кладбище" бюстов Ленина и других советских деятелей. Фото и видео
В Шевченковском районе Киева действует неофициальный Музей декоммунизации, экспонаты которого собирали из всех районов столицы. В частности, здесь существует целое "кладбище" бюстов Ленина.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Увидеть выставку советского прошлого можно на улице Натальи Забилы, 11А (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Так, в Шевченковском районе столицы на одной из локации действует неофициальный Музей декоммунизации, где можно увидеть десятки бюстов и изображений Ленина, которые собирали из разных районов столицы. Кроме того, здесь также есть памятники другим деятелям коммунистического режима, а также артефакты советского прошлого.
Такой музей обустроил житель соседнего дома, расчистившего и укрепившего склоны оврага, где установлены экспонаты. Доступ к этой локации свободен и увидеть ее может любой.
Напомним, Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили демонтировать бюсты российских деятелей культуры и науки на станции метро "Университет". Вместо них хотят установить бюст выдающихся украинцев.
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