Киевсовет лишил советского генсека Брежнева звания "Почетный гражданин Киева"

Киевский городской совет рассмотрел вопрос о лишении советского генсека Леонида Брежнева звания "Почетный гражданин Киева". За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

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Об этом сообщил телеканал "Киев". Столица продолжает процесс декоммунизации.

Так, в четверг, 25 мая, во время заседания Киевсовета, депутаты поддержали вопрос о лишении звания "Почетный гражданин города Киева", лиц, избранных и работавших на руководящих должностях коммунистических партий Советского Союза, Украины, и других союзных республик бывшего СССР.

"Начиная с секретаря районного комитета и выше и/или были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ и выше и/или являлись штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении министерства обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей. В частности, Брежнева Леонида Ильича, Епишева Алексея Алексеевича, Масола Виталия Андреевича, Москаленко Кирилла Семеновича, Федорова Алексея Федоровича и лидера коммунистической партии Республики Вьетнам Чионг Тиня Данг Сон Ку", – говорилось в проекте решения.

Во время голосования документ поддержали 82 депутата Киевсовета. Брежнев был первым человеком, которому присвоили звание "почетный гражданин Киева".

Напомним, в Шевченковском районе Киева действует неофициальный Музей декоммунизации, экспонаты которого собирали из всех районов столицы. В частности, здесь существует целое "кладбище" бюстов Ленина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство культуры Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Речь идет о памятнике участникам Январского вооруженного восстания 1918 года и обелиске в честь города-героя Киева.

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