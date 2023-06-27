В Киеве проезд для учащихся в общественном транспорте временно будет платным: подробности

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным. На период каникул по проездным скидка будет составлять 75%.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пополнить ученические можно, в частности, в кассах столичного метро.

"Проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным с 1 июля по 31 августа. На период каникул по проездным скидка составит 75% Чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение "Киев Цифровой", необходимо добавить учащийся билет в аккаунт, введя номер ученического билета и пин-код, после чего нужно нажать "Приобрести проездной", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА добавили, что при пополнении билета через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать "Пополнить". Для учащихся билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца.

Также можно приобрести на ученический одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки для учащихся не предусмотрены. Пополнить его, кроме того, можно в кассах КП "Киевский метрополитен" ("Выдубичи 1", "Почайная 1", "Вокзальная"), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП "ГИОЦ".

Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений города Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дергачи Харьковской области учащиеся лицея №2 провели трогательный выпускной в условиях полномасштабной войны. Вручение аттестатов организовали в одном из бомбоубежищ, а вальс дети станцевали у руин Дома культуры, уничтоженного российской ракетой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!