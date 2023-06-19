В Дергачах на Харьковщине выпускники станцевали вальс у развалин разрушенного оккупантами Дома культуры. Видео

В городе Дергачи Харьковской области ученики лицея №2 провели трогательный выпускной в условиях полномасштабной войны. Вручение аттестатов организовали в одном из бомбоубежищ, а вальс дети станцевали у развалин Дома культуры, уничтоженного российской ракетой.

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Соответствующее видео показали в эфире ТСН. Ведущий программы новостей отметил, что родители на выпускном своих детей едва сдерживали слезы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил в Facebook, что в этом году из лицеев Дергачевщины выпустили 325 одиннадцатиклассников. Десять получили золотые медали, шестеро – серебряные.

"Наиболее приятно поразила инициативность выпускников и педагогических коллективов в подготовке к празднованиям, которая еще раз подтверждает тезис о том, что сплоченность украинцев не имеет границ", – написал Задоренко.

Сообщается, что дипломы ученикам вручили в одной из детских комнат, которая находится в укрытии.

Площадь перед Домом культуры, где дети танцевали вальс, украсили сине-желтыми плакатами, а в центре разместили изображение карты независимой Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее во временно оккупированном Крыму россияне провели для школьников мероприятия "военно-патриотического воспитания". Для этого были привлечены наемники частной военной кампании "Левадия", созданной гауляйтером полуострова Сергеем Аксеновым, которые учили детей стрелять из автоматов и оказывать первую медицинскую помощь.

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