В Киеве на центральном железнодорожном вокзале для пассажиров освятили пасхи. Фото

На Центральном железнодорожном вокзале Киева для пассажиров освятили праздничные пасхи. Всего на вокзалах Украины их освятили 18 тысяч штук.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В компании поздравили украинцев с праздником и пожелали безопасных путешествий.

"Укрзалізниця" отмечает Пасхальный праздник с теми, кто вынужденно встречает его на наших вокзалах по всей стране. 18 тысяч освященных пасх уже у наших пассажиров, по всем уголкам Украины – это знак нашей любви к украинцам и вере в Воскресение Христово, после которого обязательно возродится и отстроится наша свободная, непобедимая, единая Украина. Светлой Пасхи, родные, и безопасных путешествий сегодня и всегда", – подчеркнули в пресс-службе.

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На опубликованных фото можно увидеть, как освящали пасхи на центральном железнодорожном вокзале столицы.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. По его словам, страна просит у Бога только одного – мира и процветания.

Отметим, накануне в Иерусалиме традиционно произошло восхождение Благодатного огня. В Украину его доставили спецрейсом, чтобы передать в церкви по всей стране, где это возможно в рамках военного положения. Уже в полночь первой Благодатный огонь встретила Волынь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области состоялась Пасхальная служба. Ее провели в храме Святого апостола Андрея Первозванного.