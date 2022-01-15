В Киеве на месте Арки дружбы народов в 1970-х было колесо обозрения. Архивное фото

В 1970-х годах возле здания Национальной филармонии Украины в Киеве работало колесо обозрения. При этом рядом, на Владимирском спуске, еще ездили трамваи.

Соответствующий архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядела эта местность более 45 лет назад.

"Филармония, колесо обозрения (ныне на его месте Арка), 1970-е года", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что пользователи с теплом отреагировали на опубликованное фото. Так, по словам Владимира Мельника, рядом с филармонией работали аттракционы и танцплощадка, а с самого колеса открывался прекрасный вид на центр, Подол и левый берег Киева.

"Сверху был виден весь левый берег, Подол и Крещатик. Дух захватывало. В парке была комната кривых зеркал... А ещё в молодости бегали туда на танцплощадку", – написал киевлянин.

В свою очередь Ольга Куриленко вспомнила, что на месте Арки дружбы народов был маленький Зеленый театр.

"На городе именно арки, был очень уютный утопающий в зелени небольшой зеленый театрик. Там проходили поэтические вечера, по традиции, еще с начала прошлого века. Рассказывали, что именно там читали стихи поэты "серебряного века", – добавила жительница столицы.

Напомним, в 1970-х на нынешней Европейской площади на месте Украинского дома находилось здание, построенное в 1850-х годах. Здесь бывали поэт Федор Тютчев и ученый Илья Мечников.

В 1970 году в Киеве был зафиксирован паводок. В результате происшествия территории нынешнего Гидропарка и большой части левого берега столицы были затоплены.

Мост имени Патона в Киеве стал первым в мире цельносварным путепроводом. Во время праздничного открытия в ноябре 1953 года сначала автомобили по нему поехали со стороны правого берега столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале 1900-х на улице Владимирской в Киеве ездили трамваи. Но при этом жители и гости города продолжали пользоваться гужевым (конным) транспортом.